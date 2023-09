In salone Estense a Varese il consiglio comunale “delle mozioni”

Sarà finalmente dedicato completamente al dibattito sulle mozioni presentate dai consiglieri, e già più volte rimandate, il consiglio comunale di questa sera, 12 settembre 2023. Molte di loro sono state infatti già rimandate più volte nel corso delle precedenti sedute: con questo consiglio si prevede che vengano “smaltite” tutte le discussioni, sia quelle più vecchie che quelle che si sono aggiunte durante l’estate.

Nella seduta di questa sera i punti all’ordine del giorno saranno in tutto dieci: al primo punto verrà discussa, in particolare, la mozione presentata l’aprile scorso dal Matteo Bianchi (Gruppo Lega Salvini Lombardia) che propone il dissenso da parte del consiglio nei confronti della direttiva dell’Unione Europea sull’Obbligo di Prestazione Energetica “E” entro Il 2030 per tutti gli immobili residenziali.

Al secondo punto si discuterà la mozione di Manuela Lozza (Gruppo Partito Democratico) sulla modifica dell’assetto viabilistico di Largo Resistenza, mozione già rimandata due volte.

Al terzo punto ci sarà la mozione presentata a maggio da Matteo Capriolo (Gruppo Partito Democratico) su caro affitti e diritto allo studio. Al quarto si affronterà la Mozione Presentata da Maria Grazia D’Amico (Gruppo Progetto Concittadino) ed altri che sollecita il Parlamento affinche’ discuta le proposte di legge in materia di stato giuridico dei figli di coppie omogenitoriali. Al quinto punto la mozione presentata dal consigliere Alessandro Pepe (Gruppo Partito Democratico) che propone la Giornata Del Riuso e la promozione Del Centro Ambientale Mobile.

Al sesto punto è prevista invece la mozione presentata a giugno da Luca Paris (Gruppo Misto – Movimento 5 Stelle) che affronta un disegno di legge contenente disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Al settimo punto c’è la mozione di Stefano Angei (Gruppo Lega Salvini Lombardia) sulla riapertura della Galleria del Palazzo Del Sole a Biumo inferiore.

L’ottavo punto discuterà la mozione di Giulia Mazzitelli (Gruppo Partito Democratico) a sostegno del Fondo Affitti e Morosita’ Incolpevole. Il nono punto discuterà la mozione presentata dal Consigliere Simone Longhini (Polo Delle Liberta’) ed altri che chiede l’intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria di Silvio Berlusconi. Infine, verrà discussa al decimo punto la mozione di Barbara Bison ed altri (Gruppo Lega Salvini Lombardia) che chiede la riqualificazione dell’ area destinata alla memoria degli Esuli Istriani e la previsione di interventi straordinari per la manutenzione dei cimiteri cittadini e delle aree verdi della citta’.

Il consiglio comunale avrà inizio alle 20.30 nel salone Estense ed è prevista la trasmissione in streaming sul canale YouTube del Comune di Varese.

IL CONSIGLIO COMUNALE IN STREAMING

https://www.youtube.com/live/N6hJ6wsisMA?si=Sbi1_XsZtdZnxa2I