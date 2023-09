Ribaltamento tra Sesto e Vergiate, due morti sull’autostrada A26

Un uomo e una donna sono morti, dopo che l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata sull’autostrada A26, tra le uscite di Sesto Calende e Besnate,

L’incidente stradale è avvenuto sulla carreggiata direzione Gallarate-Milano, poco dopo le 16. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il conducente dell’autovettura avrebbe perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

Il sistema del 118 ha inviato sul posto automedica, autoinfermieristica, due ambulanze da Gallarate e Angera e l’elisoccorso. I mezzi sono stati inviati in “codice rosso”, sul posto anche i vigili del fuoco con un’autopompa.

I vigili del fuoco del comando di Varese sono stati allertati per estrarre dal mezzo due persone ferite, rimaste incastrate a causa della deformazione della scocca deformata.

Purtroppo per i due occupanti dell’auto – un uomo di 88 e una di 85 anni – erano già in arresto cardiaco e a nulla sono valse le manovre di rianimazione: il decesso è stato constatato sul posto.

Autostrada A26 chiusa al traffico

Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate.

Alle 17-15, all’interno del tratto chiuso, il traffico era bloccato e si registravano un km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria in direzione della A8 Milano – Varese e due km di coda verso la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

Agli utenti che dalla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce sono diretti verso la A8 Milano – Varese, si consiglia di uscire a Vergiate, percorrere la SS33 direzione Milano e rientrare in autostrada alla stazione di Busto Arsizio sulla A8 Milano – Varese.

(Articolo aggiornato alle ore 17.50 di martedì 5 settembre)