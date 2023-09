Le “Madamoiselles” cercano casa

Sono state trovate da una giovane donna che, di ritorno dalla sua giornata lavorativa, le ha trovate abbandonate dietro una galleria di Cremenaga. Un triste episodio che si ripete, poiché un anno fa, nello stesso luogo, era stato abbandonato un altro micetto di razza persiana. Quattro micette, impaurite e malate che dopo aver passato la notte nella casa della giovane donna che le ha salvate, sono approdate a Dimensione Animale Luino – ODV : realtà che da anni si prende cura di centinaia di gattini abbandonati, e non solo.

Grazie al loro supporto, infatti, le quattro micette, soprannominate le “Madamoiselles” – Babette, Cosette, Janette e Paulette – sono riuscite a guarire da micosi e giardia ma, soprattutto, a sopravvivere miracolosamente alla Pan leucopenia: un virus altamente infettivo e potenzialmente mortale, tipico dei felini.

Superate queste battaglie, le quattro micette sono ora pronte a intraprendere il prossimo capitolo delle loro vite. Sono in cerca di famiglie amorevoli e responsabili, disposte ad accoglierle singolarmente, a coppie o persino tutte e quattro, a condizione che in casa non vi siano altri gatti. Questa precauzione è necessaria, poiché, nonostante la loro guarigione, le gattine potrebbero ancora veicolare la parvo, che ricordiamo essere potenzialmente mortale.

Queste micette, dall’aspetto simpatico e orsetto, hanno approssimativamente un anno di età, e tra loro c’è Babette, la micetta rossa (in alto a sx della foto), che è sorda e presenta una leggera condizione neurologica che le fa muovere la testa in modo particolare, come se ballasse. Tutte e quattro verranno affidate con microchip, libretto sanitario, trattamento vermifugo e antiparassitario.

Il numero per gli appelli: 339 7435306