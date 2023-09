Open day al CentroArtecultura Bustese

Il CAB CentroArtecultura Bustese riprende le attività 2023/2024 dopo la pausa estiva. L’associazione, presente nella città di Busto Arsizio dal 1977, riapre le attività presso la sede di via Dante 5, nel cortile delle Scuole Bossi, a partire dal 16 ottobre con il corso di Acquerello e Pittura Materica. La didattica, ad opera di insegnanti qualificati, si sviluppa in tipologie di corsi che interessano le arti visive e le arti applicate oltre all’arte dello scrivere che verranno ampliamente illustrati dagli insegnanti e dagli allievi degli anni passati nel corso dell’ OPEN DAY Sabato 30 settembre Dalle 10.00 alle 13.00 Presso la sede Via Dante 5 Busto Arsizio Ingresso cancello fra Scuole Bossi e Poste Centrali all’interno del cortile sopra le palestre al primo piano.

Questi i corsi: DISEGNO BASE – DISEGNO AVANZATO – PITTURA: corso base laboratorio di tecniche, olio, acrilico, prova dal vero

FIGURA AD OLIO – DIGITAL PAINTING – PITTURA MATERICA – PITTURA ASTRATTA – ACQUERELLO: bagnato su bagnato,bagnato su asciutto, spermentazioni INTARSIO LIGNEO – MANIPOLAZIONE ARGILLA – SCRITTURA CREATIVA – PALESTRA DI SCRITTURA: il racconto il romanzo

ARTE ALTERNATIVA : sperimentazione con materiali VETRATA TIFFANY – LABORATORIO PER BAMBINI 8-13 ANNI.