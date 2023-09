Pedone investito all’alba a Induno Olona

Ancora feriti sulle strade. a farne le spese di nuovo un pedone travolto a Induno Olona all’alba di venerdì.

Il fatto è avvenuto in via Gian Pietro Porro attorno alle 6.50 e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e un’ambulanza dell’Sos. L’uomo, 65 anni, è stato soccorso in codice giallo.