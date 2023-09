Sabato 9 settembre “Corriamo per Verghera”

La Nuova Atletica Samverga organizza per sabato 9 settembre 2023 la 9^ edizione della Corriamo per Verghera, corsa non competitiva per le vie ed i boschi di Verghera, aperta a tutti e per tutte le età.

Iscrizioni presso Brogioli Sport di Verghera o la sera del 9 settembre al punto di ritrovo all’Oratorio di Verghera in via Mazzini, fino alle ore 19:00.

L’ iscrizione alla corsa, gratuita fino ai 10 anni, prevede un piccolo contributo economico (4 euro per adulti, 6 euro con pasta party; 2 euro per ragazzi fino ai 14 anni). Il ricavato andrà all’Oratorio di Verghera.

Per informazioni email a: nuova-samverga-2014@libero.it

Durante la manifestazione è previsto uno stand gastronomico aperto a tutti dalle ore 19.00 e dalle ore 20.30 musica dal vivo