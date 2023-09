Scontro fra camion, chiusa la A4 tra Seriate e Bergamo

Schianto fra più veicoli pesanti e con feriti lungo la A4: i vigili del Fuoco del comando di Bergamo sono intervenuti con due squadre attorno alle 8.30 di lunedì, in direzione Torino prima dell’uscita di Bergamo, per incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre camion, un furgone e un’autovettura. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico al fine di permettere le operazioni di soccorso.

Sei le persone coinvolte, 4 uomini di età compresa fra i 31 e i 70 anni e due donne di 40, tutti in codice giallo.

Società autostrade fa sapere che “è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano a causa di un incidente avvenuto al km 173 + 500, che ha visto coinvolti tre auto e due camion, di cui uno ribaltato con dispersione di carico. All’interno del tratto chiuso il traffico defluisce su due corsie e ci sono 4 km di coda. Si registrano 3 km di coda dopo Grumello verso Milano per effetto dell’uscita obbligatoria“.

A chi viaggia in direzione di Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Seriate, si consiglia di fare rientro in autostrada dalla stazione di Dalmine, dopo aver percorso la tangenziale di Bergamo. Per le lunghe percorrenze verso Milano si consiglia di percorrere la A35 BreBeMi, quindi la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.