Scontro tra auto e monopattino, un ferito a Gallarate

Incidente stradale tra un’auto e un monopattino a Gallarate, con una persona ferita.

È accaduto poco prima delle 12 alla rotonda tra corso Leonardo Da Vinci e via Pietro da Gallarate, la “tangenzialina” che abbraccia la zona Sud della città tra centro e Arnate.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate in “codice rosso”: l’uomo ferito – un 63enne – dopo il primo soccorso in loco è stato trasferito in ospedale al Circolo di Varese. È in “codice giallo”, ha riportato ferite ma non è in immediato pericolo di vita.

Alla rotonda teatro dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Gallarate (nella foto) per effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica, necessari in caso di incidenti con feriti.

Due incidenti a Busto Arsizio

Nel corso della mattina si sono registrati due incidenti anche a Busto Arsizio, uno alle 10.30 in viale Trentino, con tre persone coinvolte, e uno a Sacconago alle 11.10, anche qui con due persone coinvolte.

Entrambi gli incidenti sono stati scontri tra due auto.