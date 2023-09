Sei piante di marijuana in giardino: 28enne arrestato a Besozzo dai carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Besozzo hanno notato all’interno di un giardino di una abitazione privata la presenza di 6 piante di marijuana pronte per essere lavorate e trasformate in stupefacente.

Gli uomini dell’Arma hanno, pertanto, deciso di approfondire il controllo ed eseguire una perquisizione dell’abitazione, al cui esito sono stati recuperati oltre 500 grammi di marijuana, suddivisa in dosi.

Per questo il proprietario 28enne è stato arrestato in flagranza per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria varesina. Le piante e la droga sono state sequestrate in attesa di essere distrutti (foto di repertorio).