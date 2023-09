Un fine settimana a Viggiù con arte, libri e l’inaugurazione dell’ex cava con visita guidata

Fine settimana all’insegna dell’arte a Viggiù, con diverse iniziative e un’importante inaugurazione.

Sabato 16 settembre riapre il secondo piano di Casa Butti dopo l’importante intervento di ristrutturazione degli spazi della storica residenza dello scultore viggiutese. A inaugurarlo, alle 17.30, sarà la mostra monografica dedicata al pittore Mario Raciti. .

Sempre sabato, ma alle 15,30 negli spazi della Biblioteca comunale, la presentazione del libro “Il gemello di Olonia”, dello scrittore Mario Alzati. Qui la locandina della presentazione

Nela mattinata di sabato, nel cortile del Municipio sarà anche possibile partecipare alla raccolta di giocattoli, e iscriversi al Mercatino dei bambini e alla seconda edizione di “Cantine in piazza” in programma domenica 8 ottobre.

L’evento di quest’anno sosterrà le attività e i progetti della “Casa del giocattolo solidale” di Varese.

Per informazioni: manifestazioni@comune.viggiu.va.it

Domenica 17 settembre doppio appuntamento: dalle 9 alle 18 nel centro storico del paese le antiche case apriranno le loro corti per ospitare la 17esima edizione di “Pittori e scultori nei cortili” la manifestazione dedicata all’arte, con diversi artisti che esporranno le proprie opere e parteciperanno ai concorsi estemporanei di pittura e scultura.

Alle 10 sarà inaugurata la ex Cava Giudici, sistemata e riaperta al pubblico. E’ possibile visitare la cava con un’escursione guidata gratuita, L’appuntamento è per le 9,30, con punto di ritrovo in piazza parrocchiale.