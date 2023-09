Varesina e Castellanzese verso la prima di campionato

Tutto è pronto per la prima giornata del campionato di Serie D. Domenica 10 settembre (ore 15.00) ci sarà il via al campionato e nel Girone B sono attese protagoniste la Varesina e la Castellanzese. Le fenici ospiteranno a Venegono Superiore la Clivense mentre per i neroverdi è in programma la trasferta in casa della Real Calepina.

VARESINA – CLIVENSE

Esordio casalingo per la Varesina che dopo aver avuto buone conferme in Coppa Italia grazie alla vittoria contro il Varese, si tuffa nel campionato ancora al Varesina Stadium per affrontare la Clivense, una delle due squadre venete del Girone. Le fenici, che puntano a un campionato di alta classifica, vogliono partire con il piede giusto e ospitare la squadra che è rinata dalle ceneri del Chievo Verona con una figura di spicco come Sergio Pellissier potrebbe dare una motivazione in più per fare bene.

REAL CALEPINA – CASTELLANZESE

Il campionato della Castellanzese inizia da Grumello del Monte, casa della Real Calepina. Per i neroverdi, che hanno avuto un precampionato positivo e che anche in Coppa hanno superato il primo turno grazie alla vittoria ai rigori contro il Legnano, sarà un inizio insidioso su un campo ostico. La Real Calepina l’anno scorso si è salvata all’ultima giornata ma in estate ha cambiato tanto e punta a una stagione più tranquilla.

SERIE D GIRONE B – I GIORNATA

Arconatese – Club Milano; Caravaggio – Crema; Casatese – Ponte San Pietro; Folgore Caratese – Caldiero; Real Calepina – Castellanzese; Tritium – Legnano; Varesina – Clivense; Villa Valle – Brusaporto; Virtus CiseranoBergamo – Piacenza; Desenzano – Pro Palazzolo