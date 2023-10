A Bisuschio si spezza un palo del telefono e ostruisce un cancello, da un mese e mezzo nessuno interviene

Una segnalazione tempestiva, le ripetute sollecitazioni di cittadini e Comune e un’assicurazione di “pronto intervento” da parte di Telecom. Ma fino ad oggi, dopo un mese e mezzo, nessuno che sia intervenuto per rimuovere palo e cavi.

Galleria fotografica Il palo del telefono spezzato a Bisuschio 4 di 7

Succede a Bisuschio, dove lo scorso 15 settembre in via Silvio Pellico, nella frazione Ravasina, un palo della linea telefonica, che porta anche la fibra ottica, si è spezzato forse a causa del maltempo, ed è finito sulla cancellata di una casa, impedendo l’accesso alla casa stessa e alla via adiacente.

Su segnalazione del cittadino è intervenuto il Comune: «Attraverso l’Ufficio tecnico lo stesso 15 settembre abbiamo segnalato l’accaduto – spiega il sindaco Giovanni Resteghini – Avevo lasciato anche il numero del mio cellulare per poter essere contattato in qualsiasi momento. Qualche giorno dopo ho ricevuto un Sms nel quale si assicurava un pronto intervento, ma ad oggi nulla è successo nonostante successive segnalazioni mie e di cittadini bisuschiesi».

Gli abitanti dell’abitazione interessata si sono arrangiati, spostando palo e fili (che sono ancora lì a terra) per poter almeno entrare in casa, ma da un mese e mezzo nessuno da parte di Telecom è intervenuto per risolvere il problema e la situazione di pericolo che si è creata.

«Questo è un esempio lampante di come spesso si recrimini ai Comuni e ai sindaci di non intervenire – commenta Resteghini – confondendo, a volte in malafede, le competenze delle Pubbliche amministrazioni con quelle di aziende private o di concessionarie di servizi come le aziende di trasporti, i gestori stradali e altri. Siamo intervenuti come sempre celermente e ripetutamente ma siamo stati inascoltati, amministratori pubblici e cittadini».