A Gallarate la “fabbrica” dei Babbi Natale

Vi siete mai chiesti da dove arrivano i babbi natale che rallegrano l’atmosfera dei centri cittadini durante le feste? Da Rovaniemi? No, da Gallarate.

Oggi mercoledì 11 ottobre a Gallarate, dalle 10.00 alle ore 18.00, la sede di Confcommercio Ascom di Gallarate e Malpensa, ha ospitato un’ attività unica nel suo genere in Italia, promossa dall’agenzia “Vero Babbo Natale”, specializzata nella “fornitura” a negozi e centri commerciali di sosia per il periodo delle feste natalizie.

È la prima ed unica agenzia nazionale, con sede a Gallarate, che si occupa, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, di cercare il vero sosia dell’uomo vestito di rosso con la barba bianca, amato soprattutto dai più piccoli.

Dato l’avvicinarsi del tanto atteso periodo natalizio, sono stati molti i potenziali sosia che si sono presentati presso la sede dei commercianti in viale dell’Unione Europea, per l’Academy “Seconda Scuola di Babbo Natale”.

I requisiti per l’identikit del vero sosia di Babbo Natale sono: capelli bianchi, over 50, lunga barba bianca, corporatura robusta e ovviamente capacità di intrattenere e recitare. All’appello non sono mancate anche qualche Mamma Natale, che ha comunque preso parte con interesse all’attività.

L’attività è rivolta solo a persone «appassionate del Natale, dotate di grande empatia e dolcezza, che hanno voglia di intraprendere questa missione con molta serietà». Queste sono le parole di Domenico Marchetti, che si occupa di gestire il corso.

Durante la giornata, hanno partecipato e guidato la “lezione” alcuni professionisti del mondo del Natale, psicologi dell’infanzia ed anche alcune persone che vivono quotidianamente la figura di Babbo Natale come stile di vita.

Tra i vari consigli sui comportamenti da adottare, non sono mancate anche le dritte sulla cura della barba e dei baffi.

Alla fine della giornata, è stato rilasciato un attestato che certifica il “vero Babbo Natale”, e di fatto attribuisce lo status di sosia del famoso Santa Claus.