Alla Liuc si celebra la Giornata italiana della Statistica

Giovedì 9 novembre si celebrerà in LIUC la tredicesima Giornata Italiana della Statistica 2023, un’iniziativa promossa ogni anno dall’Istat e dalla Società Italiana di Statistica.

L’evento ha anche un respiro internazionale e nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sui servizi forniti dalla statistica ufficiale e per sottolinearne l’importanza nella costruzione della società.

Il tema proposto da Eurostat per la Giornata Europea della Statistica 2023 è “Statistics for better development in a fast-changing world” e sottolinea la necessità di disporre di dati aggiornati e affidabili per comprendere il mondo in rapido cambiamento.

All’interno di questo contesto si inserisce l’incontro organizzato in LIUC dal titolo “Questione di dati: imprese, lavoro e benessere tra percezione e realtà”, in collaborazione con Istat, che si svolgerà giovedì 9 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.15 in Aula Bussolati per gli studenti LIUC e in diretta streaming per gli altri partecipanti.

L’incontro è rivolto agli studenti sia della LIUC che delle scuole superiori, che potranno partecipare a distanza. Verrà proposto un quiz interattivo, in cui gli studenti potranno esprimere la loro percezione del mercato del lavoro e delle imprese italiane. Seguirà una relazione sul recente progetto BEST dell’Istat finalizzato a studiare e comprendere i recenti cambiamenti socio-economici dei territori.

«Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la giornata italiana della statistica in LIUC – afferma la Professoressa Chiara Gigliarano, Ordinario di Statistica economica – In questa edizione gli studenti saranno coinvolti in modo interattivo partecipando ad un quiz su temi legati all’occupazione. Capiremo come i giovani percepiscono il mondo del lavoro italiano e confronteremo la loro percezione con i dati ufficiali forniti dall’Istat. L’evento rientra tra le iniziative del Business Analytics and Data Science Hub di LIUC volte a promuovere la conoscenza matematico-statistica e a favorire la crescita della società civile».

La partecipazione in presenza è riservata solo a studenti LIUC. Per tutti gli altri è possibile partecipare a distanza.

