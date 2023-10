Ancora droga nei boschi: denunciato un 23enne e smantellato un bivacco

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Cantù e degli Squadroni Carabinieri Cacciatori.

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate in una zona boschiva compresa nel Comune di Bregnano – Frazione Puginate, insieme ai Carabinieri Cacciatori “Calabria”, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 23enne straniero, senza fissa dimora, irregolare e

pregiudicato.

L’uomo, come successo il 19 ottobre nel corso di un’altra attività, è stato sorpreso dai militari nei pressi di un “bivacco della droga”, dove veniva fermato, identificato e perquisito, trovandolo in possesso di 4 telefoni cellulari, 0,74 grammi di cocaina e 465 euro.

Nel “bivacco della droga”, geolocalizzato e smantellato, è stato trovato del materiale per il confezionamento ed il taglio della droga, oltre a viveri e coperte.