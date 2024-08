I Carabinieri di Turate arrestano un 20enne di Legnano: in casa ketamina, ecstasy e due machete

La Compagnia Carabinieri di Cantù sta proseguendo con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno visto impiegati i militari del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e delle nove Stazioni Carabinieri, in collaborazione con gli Squadroni Carabinieri Cacciatori, in molti interventi preventivi e repressivi allo spaccio di stupefacenti in zone boschive e urbane, nell’ambito di tutto il territorio di competenza. Nei giorni scorsi i controlli hanno portato ad un arresto, una denuncia, al recupero di droghe sintetiche e tradizionali e al sequestro di denaro e armi.

L’attività più importante della settimana è stata svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Turate, che nella giornata di ieri a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti un pregiudicato 20enne residente a Legnano.

I militari turatesi con un’attività investigativa condotta su una serie di informazioni acquisite nel corso dei numerosi servizi esterni di controllo del territorio che sono state attentamente vagliate dal Comandante della Stazione, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del 20enne, trovando cinque dosi di ketamina, nove pastiglie di ecstasy, otto dosi di Mdma, due machete, un’ascia, una pistola scacciacani e materiale per il confezionamento della droga.

Nel corso di un’altra attività antidroga i militari della Stazione Carabinieri di Cermenate in collaborazione con lo Squadrone Cacciatori Puglia nella zona boschiva del Comune di Bregnano, in località Puginate, hanno controllato e denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti un 22enne marocchino, irregolare in Italia. Il giovane è stato trovato nei pressi di un bivacco della droga con 1.3 grammi di cocaina, 60 franchi svizzeri e due telefoni cellulari.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità, sia nei centri urbani che nei boschi, contrastando con mirati controlli lo spaccio di stupefacenti, impiegando personale delle Stazioni Carabinieri e degli Squadroni Cacciatori.