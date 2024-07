Un successo i Campus ecologici al Parco del Lura: coinvolti 65 ragazzi di Saronno, Bregnano e Cermenate

Si sono concluse le quattro settimane di campus ecologico del Parco del Lura a cui hanno preso parte 65 ragazzi e ragazze nei Comuni di Saronno (settimane del 17 e 24 giugno), Bregnano e Cermenate (settimana del 1° luglio) e Garbagnate Milanese (settimana dell’8 luglio).

Il campus è la proposta estiva, dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 17 anni, che prevede attività di volontariato e di educazione ambientale. Il Campus è arrivato quest’anno alla diciassettesima edizione ed è organizzato dal Parco del Lura e dalle Amministrazioni comunali di Bregnano, Cermenate, Garbagnate Milanese e Saronno.

I gruppi sono stati coinvolti in lavori di sistemazione nel Parco e negli spazi comunali. Le aree principali di intervento, dove i partecipanti si sono dedicati alla manutenzione delle piste ciclabili e degli arredi in legno ed alla raccolta dei rifiuti, sono stati: il parco urbano di Saronno, il parco di via Europa a Caronno Pertusella, il parco della Rosa camuna a Lainate.

Alcuni lavori hanno riguardato anche il giardino dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Saronno, dove sono stati portati avanti i lavori per ultimare lo stagno didattico a disposizione delle scuole, e la Casa degli orti di Lainate.

Durante le settimane, i ragazzi e le ragazze, guidati dagli educatori ambientali di Koinè cooperativa sociale, si sono spostati in bicicletta nei vari luoghi “di lavoro” individuati ed hanno partecipato anche ad attività di educazione ambientale, come orienteering e giochi di conoscenza del Parco, e momenti di “citizen science”. L’esperienza vissuta durante il Campus ha avuto l’obiettivo di far aumentare la sensibilità riguardo al bene pubblico ed accrescere il senso di responsabilità nei partecipanti.

A fronte delle attività svolte, e per valorizzare l’impegno messo in campo dai partecipanti, al termine delle diverse settimane le Amministrazioni comunali coinvolte hanno donato ai ragazzi e alle ragazze un buono spendibile in alcuni esercizi commerciali del territorio.

L’organizzazione delle settimane di Campus ha coinvolto, oltre alle Amministrazioni comunali, anche InformaGiovani di Saronno e cooperativa il Grappolo (per i lavori presso la Casa degli orti di Lainate).