Schianto tra auto e moto a Bregnano sulla Sp31 bis: 17enne ferito e trasportato a Saronno

Incidente nel tardo pomeriggio, il giovane centauro è stato soccorso in codice giallo. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri

Generico 06 Oct 2025

Intervento di soccorso tecnico urgente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, lungo la Strada Provinciale 31 bis, dove intorno alle 17.45 si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Nell’impatto, particolarmente violento, il motociclista — un ragazzo di 17 anni — è stato sbalzato dal mezzo, carambolando per diversi metri sull’asfalto.

Immediato l’allarme e il massiccio dispiegamento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como, i Carabinieri della Compagnia di Cantù e il personale sanitario del 118, con un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovello Porro e un’automedica.

Il giovane, cosciente ma con traumi e contusioni multiple, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Saronno intorno alle 18.

Pubblicato il 12 Ottobre 2025
