Ansia e disturbi mentali: la Regione Lombardia stanzia 1,5 milioni di euro per interventi sul territorio

Regione Lombardia ha stanziato 1,5 milioni di euro destinati alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) per la salute mentale. «La pandemia ha sensibilmente aumentato le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica» ha spiegato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso introducendo la misura che mira ad assicurare il supporto psicologico ai bambini e agli adolescenti in età scolare, oltre che ai pazienti affetti da patologie oncologiche.

«Il ricorso ai servizi psicologici è sempre più importante – ha continuato Bertolaso – è fondamentale utilizzare tutte le risorse che abbiamo in questo ambito in modo corretto e funzionale, come dimostrano i progetti già avviati dalle nostre ASST sul territorio».

I progetti prevedono interventi da parte dei professionisti, psicologi e psicopedagogisti presso gli ospedali, Case di Comunità, Comuni e nelle scuole.