Antropocene tra musica e immagini, il Vajont e l’omaggio a Morricone e Jannacci per le serate di Glocal 2023

A Glocal, il festival del giornalismo le serate sono un’occasione per partecipare a spettacoli teatrali e musica e performance. Per la 12esima edizione, in particolare, vi portiamo in un viaggio che vi porta tra musica e immagini per raccontare il nostro tempo, per ricordare il passato e guardare al futuro con lo spettacolo dedicato alla tragedia del Vajont e l’omaggio a due grandi artisti, Jannacci eMorricone.

Giovedì 9 novembre alla Sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese lo spettacolo “Antropocene – Il racconto in suoni della modernità” è in scena il 9 novembre, alle 21, alla Sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese, parte del programma di Festival Glocal. Uno spettacolo che parte da una rilettura del quadro del grande pittore visionario Hieronymus Bosch, “Il giardino delle delizie”, in chiave laica per portare lo spettatore in un percorso dallo stato di natura all’inferno dei cambiamenti climatici e sociali. In scena Paolo Paliga, Luca Pedroni e Patrizio Balzarini e Jesús de la Iglesia.

La serata è ad ingresso libero e gratuito, su prenotazione a questo link.

Sempre giovedì 9 novembre la proiezione del documentario “Jannacci – Vengo anch’io” diretto da Giorgio Verdelli, un ritratto inedito del noto cantautore. Il film sarà proiettato come evento speciale nella serata finale di Glocal DOC, il 9 novembre al Cinema Nuovo. Sarà presente anche il regista per incontrare il pubblico e per partecipare alla premiazione del Festival del documentario, intervista dal giornalista Diego Pisati. Presentato al Festival di Venezia, il docufilm ha raccolto i favori della critica, mentre nei cinema ha incassato oltre 150mila euro. Inoltre, è partito un tour nazionale che vede il regista Giorgio Verdelli protagonista in diversi festival nazionali.

Venerdì 10 novembre appuntamento al Teatro di Varese, in Piazza Repubblica, con lo spettacolo “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza“, una pièce teatrale scritta, diretta e interpretata da Andrea Ortis, autore, attore e regista friulano. Attraverso l’arte, Ortis intende portare alla luce le emozioni, i dolori e le speranze di coloro che hanno vissuto quella terribile notte, offrendo al pubblico una prospettiva intima e toccante sulla tragedia.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare alla biglietteria del teatro o su Ticketone.



Sabato 11 novembre, alle Ville Ponti di Varese l’omaggio a Ennio Morricone. Lo spettacolo “Inseguendo quel suono”, portato in scena da Alessandro De Rosa, compositore e scrittore, coautore insieme allo stesso Morricone di “Inseguendo quel suono” (Mondadori Libri), dal chitarrista Claudio Farinone e dal fisarmonicista Fausto Beccalossi, è un’occasione per entrare nella vita creativa di un uomo proiettato nella dimensione pubblica – come capita spesso ai grandi artisti – ma di indole schiva e riservata. La voce di De Rosa, dal vivo e in alcuni filmati in compagnia dello stesso Morricone, dà vita a una narrazione che tratteggia con delicatezza una storia straordinaria.

