Carte prepagate: si possono utilizzare all’estero?

I contanti non rappresentano la sola modalità di pagamento a cui si può fare riferimento in occasione di un viaggio in un Paese estero. Infatti, si può pagare anche con carta, sempre ammesso che si tratti di una carta che viene accettata nel Paese in questione. È legittimo domandarsi, però, se le carte di credito siano le uniche a poter essere impiegate o se si possa ricorrere anche alle carte prepagate. Le carte, fra l’altro, sono utili non solo quando si tratta di effettuare un pagamento in un ristorante, in un albergo o in un negozio, ma anche per i prelievi di contanti.

I vantaggi offerti dalle carte prepagate

Ebbene, le carte prepagate rappresentano una soluzione alternativa più che interessante, anche grazie alla facilità di utilizzo che le contraddistingue. Alcune possono essere gestite in maniera molto semplice attraverso un’app che può essere scaricata sul telefono, attraverso cui le transazioni possono essere tenute sotto controllo in tempo reale. La prepagata presenta un vantaggio in confronto alla carta di credito, dal momento che riduce i rischi di frode; è possibile, infatti, caricarla con una somma di denaro ridotta. Anche per questo motivo si rivela ideale per i minorenni che vanno in un Paese straniero, per un viaggio o per motivi di studio.

Guida alla scelta della carta prepagate

È comunque auspicabile optare per una carta che faccia parte di un circuito tra Visa Electron, Visa o Mastercard. Un altro elemento che deve essere valutato riguarda le commissioni che devono essere pagate per prelevare i contanti o per il tasso di cambio; il consiglio è di segnalare in anticipo la modalità di pagamento che si intende utilizzare, anche per non rischiare di andare incontro a costi eccessivi.

Quali sono le migliori carte prepagate

Nel novero delle carte prepagate più interessanti che il mercato mette a disposizione c’è senza dubbio Hype Start di Banca Sella, che fa parte del circuito Mastercard, con Iban collegato. Per i viaggi all’estero è utile tenere conto del fatto che il tasso di cambio è pari al 3%, mentre il prelievo di contanti è del tutto gratuito. Un’altra soluzione può essere individuata in N26, che mette a disposizione una carta di debito Mastercard e un conto che possono essere gestiti attraverso un’applicazione online. Grazie a questa carta è possibile prelevare gratis e senza limiti in euro; nel caso dei prelievi effettuati in valuta estera, invece, è prevista una commissione pari all’1.7% sull’importo complessivo che viene prelevato. Vale la pena di citare anche la versione Black N26 Black, che include una vasta gamma di rimborsi per i ritardi dei bagagli o dei voli e per le spese mediche. Non solo: questa carta comprende l’estensione di garanzia fino a un anno in più per i beni assicurabili, una copertura assicurativa per i viaggi in Paesi stranieri, la gratuità dei prelievi esteri in tutti gli sportelli Mastercard, l’assicurazione contro il furto del telefono.

La carta Viabuy

Non è finita qui, però: in questo articolo di recensionicontiecarte.com trovi molte altre carte prepagate con iban estero che possono tornare utili. È il caso, per esempio, della carta Viabuy, che può essere attivata con un codice Iban personale e che a sua volta può essere impiegata per i prelievi e i pagamenti sia sul territorio nazionale che all’estero. Per gli acquisti che vengono effettuati con una valuta diversa dall’euro ci sono commissioni del 2.75%, mentre per i bonifici eseguiti al di fuori dell’area SEPA il costo è di 9 euro e 90 centesimi. Ancora, si applica una commissione di 5 euro per i prelievi di contanti agli sportelli ATM e ai bancomat. Va notato, fra l’altro, che la Viabuy viene accettata in molti casi da alberghi e società di noleggio auto.

La proposta di Bunq Travel Card

In ultimo, ecco la prepagata Bunq Travel Card: una carta che permette di effettuare pagamenti all’estero per il noleggio auto e per gli alberghi, senza costi correlati ai tassi di cambio. Si tratta di una prepagata attiva su circuito Mastercard e accettata in più di 200 Paesi in tutto il mondo. In generale, prima di scegliere la prepagata giusta è bene valutare con la massima attenzione le coperture assicurative che la accompagnano.

