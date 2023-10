Come scegliere se installare una caldaia esterna o interna

La ricerca di impianti ed elettrodomestici a basso consumo, per la propria abitazione o luogo di lavoro, deve essere continuativa. Fermarsi ad una caldaia che “funziona” vuol dire: spendere tanto! Nel senso che si hanno consumi alti, bollette costose e richiesta di manutenzione che sono molte di più di quelle “strettamente necessarie”.

Facciamo chiarezza. Un appartamento di 100 mq che possiede un impianto di riscaldamento alimentato da una caldaia, vedrà lievitare le spese della bolletta. Tant’è che accenderla diventa un problema e quindi si prova a usarla poco in modo da non avere poi spese alte. Però questo non vuol dire vivere appieno e al meglio la propria abitazione.

Ci sono dei metodi per ottimizzare la qualità dell’impianto di riscaldamento. Installare delle valvole di termoregolazione, dove appunto si riscalda una camera, quella che si usa di più, piuttosto che tutte, cioè anche quelle che si usano poco. Sostituire i serramenti, con dei modelli che siano isolati termicamente, altro modo per salvaguardare la temperatura interna. Il primo passo da fare è comunque occuparsi della caldaia.

Scegliere: un buon marchio, come la Rinnai, con sistema innovativo, cioè a condensazione, di ultima generazione, magari provvista di sistema di termoregolazione a sensore. Naturalmente potete chiedere consiglio all’assistenza interna nei centri Rinnai. Lo staff sarà ben lieto di fare un sopralluogo degli ambienti e quindi riuscire a proporre il dispositivo migliore.

CALDAIE INTERNE ED ESTERNE

La caldaia interna è un elettrodomestico “studiato” per essere posizionata dentro l’abitazione. Non si tratta di caldaie esterne che vengono installate, in modo assolutamente illegale, negli ambienti chiusi. Nata per evitare la richiesta di permessi esterni al Comune oppure al condominio, vediamo che essa possiede molti vantaggi. Dura di più negli anni perché non soffre di intemperie e quindi si danneggia molto lentamente. Si controlla facilmente e possiamo capire se ci sono problemi anche da eventuali rumori che si odono e che vengono camuffati o confusi con altri rumori come capita nei modelli da esterno.

Mentre le caldaie da esterno hanno un rivestimento più duro appunto per riuscire a sostenere le intemperie, sono più grandi e studiate per riuscire a riscaldare ambienti grandi. Esse non invadono gli interni e non occupano uno spazio utile.

In entrambi i casi ci sono dei pro e dei contro. I cittadini hanno quindi la possibilità di scegliere in modo libero.

Rinnai: efficienza nell’assistenza

Le caldaie sono difficili da comprare, perché non si vuole sbagliare il modello, e difficili da installare o sostituire, per questo ci sono dei caldaisti che si occupano dello smontaggio, ritiro e rottamazione per passare all’installazione.

L’Assistenza caldaie Rinnai è certificata e garantisce la piena conoscenza delle tecnologie dei suoi prodotti. Questo permette di avere subito delle caldaie che sono alle massime prestazioni. L’installazione è il momento in cui la caldaia viene messa alla prova. In caso ci sono dei malfunzionamenti, il caldaista, deve provvedere a ripararli.

La Rinnai offre servizi di supporto tecnici, di riparazione, manutenzione, adeguamento, revisioni e per pulizie. Tutti interventi che permettono di avere un impianto di riscaldamento efficiente per molti anni.