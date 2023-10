Cotta, complimenti al Varese: “Prova di personalità e sacrificio”

COTTA 1 – «Oggi è stata una battaglia perché alla fine ci siamo abbassati e siamo stati costretti a soffrire, come è giusto che sia se non chiudi le partite. Però penso che il Varese abbia fatto un’ottima gara e devo fare i complimenti ai ragazzi: abbiamo accettato di sfondare a destra e a sinistra e di mettere in campo diverse combinazioni. Un grande primo tempo nel quale non abbiamo fatto gol e poi a inizio ripresa abbiamo segnato l’1-0 ma il calcio è così. Ennesima prova di grande personalità, compattezza e sacrificio e del resto la squadra è questa: lavoriamo tutti i giorni per avere questo atteggiamento».

Galleria fotografica Città di Varese – Vado 1-0 4 di 37

COTTA 2 – «L’attacco si è sbloccato, sappiamo che per gli attaccanti è sempre fondamentale andare in gol. Oggi Banfi ci ha provato in 2-3 situazioni, ha provato in rovesciata ma nell’intervallo mi ha detto: “Provo dopo a farlo più pulito”. Sono contento per lui e per tutti gli attaccanti; oltretutto ha fatto un gran gol con Furlan che gli ha servito una palla da giocatore di un’altra categoria ma poi Stefano è stato bravo a colpirla forte perché il portiere l’ha comunque toccata. Contento per lui e per tutta la squadra».

COTTA 3 – «Il Vado è squadra forte e difficile da affrontare perché hanno soluzioni nel palleggio, nel cambio gioco e sulle palle inattive. Lo sapevamo, non è una novità. Faccio una riflessione: c’è chi dice che il girone B è più forte dell’A ma io non ci credo. Tutte le squadre hanno delle qualità e ogni partita va affrontata con attenzioni: ci sono formazione come Asti, Alcione ma anche il Vado che sanno fare le partite su ogni campo».

COTTAFAVA 1 – «Il Varese è un’ottima squadra, gioca bene e ha una identità, sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile. Usciamo sconfitti ma anche molto amareggiati perché sul gol abbiamo commesso più di una ingenuità. Per il resto ce la siamo combattuta palla su palla, abbiamo avuto le nostre occasioni sia nel primo tempo sia con il palo alla fine: amarezza perché abbiamo fatto zero punti ma una buona partita».

COTTAFAVA 2 -«Purtroppo da quando sono subentrato ho solo gestito perché non c’è stato tempo di fare altro. E’ normale che ci sia poi la voglia di dare le mie idee alla squadra; per adesso stiamo lavorando solo sulla partita e non è facile ma la risposta dei ragazzi è stata positiva. Ho trovato un gruppo pronto, ora pensiamo a domenica e nelle prossime settimane guarderemo il lavoro da fare».

COTTAFAVA 3 -«Il rigore tolto? Non c’era e giustamente il guardalinee lo ha annullato. A volte succede anche senza la VAR».

BANFI 1 – «Era da un po’ che aspettavo questo gol e per un attaccante è sempre necessario riuscire a segnare. Speriamo che si il primo e che ne arrivino altri. Il resto? Credo che lo spirito di squadra e di sacrificio sia proprio una qualità del Varese ed è il modo con cui potremo andare lontano».

BANFI 2 – «Una dedica per il gol è per il nonno Carlo che non riesce più a venire allo stadio ma che da casa mi segue sempre».