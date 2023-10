Furlan inventa, Banfi segna: il Varese batte 1-0 il Vado

Il Varese conferma il buon rapporto quest’anno con il “Franco Ossola” e conquista la quarta vittoria casalinga – Coppa Italia compresa – su quattro gare disputate. Come contro l’Alcione, basta un gol ai biancorossi per portarsi a casa il bottino pieno contro il Vado: 1-0 il finale. E questa volta a firmare il gol vittoria è Stefano Banfi, che si sblocca con un bel mancino di prima sul servizio di Furlan, arrivato in area dopo un dribbling da altre categorie. La prova difensiva della squadra di mister Cotta è stata all’altezza, presente e solida nonostante i cambi dovuti al turnover, con gli under Colombo e Baldaro sempre molto attenti.

Bene l’esordio di Palazzolo, qualche minuto incoraggiante nel finale, in attesa di vedere all’opera l’albanese Guri e magari anche Di Maira. Il gol di Banfi è comunque un segnale importante, sperando che possa essere il primo di una lunga serie. Da sottolineare, nel capitolo nuovi arrivi, l’ottima prestazione di Furlan, che ha fatto la differenza con fiammate, allunghi e giocate che hanno costantemente messo in allarme la difesa ligure.

In classifica i biancorossi salgono a quota 11, al terzo posto dietro ad Alcione e Derthona, pari merito con l’Asti. E domenica l’intensa settimana si concluderà con un’altra ostica trasferta a Romentino, casa dell’Rg Ticino allenato da Pippo Carobbio e che in campo può schierare gente della caratura di Poesio, Sansone e l’ex capitano del Novara Gonzalez. Ma con un Varese così quadrato e scorbutico non sarà facile per nessuno.

FISCHIO D’INIZIO

Turno infrasettimanale per la sesta giornata del Girone A di Serie D con il Varese che torna al “Franco Ossola” per ospitare il Vado. Le due squadre arrivano al match con stesso numero di punti (8), stesso andamento (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta) e anche stesso numero di gol, fatti e subiti (3 e 2). Insomma, sulla carta tutti gli elementi per un match molto equilibrato. Mister Corrado Cotta non può ancora contare sugli attaccanti Sindrit Guri – in attesa del transfer – e Filippo Di Maira, infortunato. Nel 4-4-2 biancorosso, come anticipato, c’è qualche cambio: in difesa ci sono Baldaro e Colombo sulle fasce, in mediana si rivede Zazzi mentre davanti c’è Liberati con Banfi. Si vede in panchina il neo arrivo Nicolò Palazzolo. Per i liguri invece il modulo scelto da mister Marcello Cottafava, alla seconda partita dopo l’esonero di Roberto Mancini, è il 3-4-1-2, con in attacco capitan Loreto Lo Bosco, punta sempre molto pericolosa. Intanto una bella notizia: la società e Stefano Amirante vengono assolti dal Tribunale Federale per la vicenda legata ai pagamenti di De Paola (leggi qui), quindi niente penalizzazione in classifica per i biancorossi.

PRIMO TEMPO

Parte con buon piglio il Varese, con Furlan ispirato che al primo pallone trova in area Vitofrancesco ma si alza la bandierina per un offside. I biancorossi spingono bene e all’8′ costruiscono il primo pericolo: imbucata di Liberati per Banfi che in diagonale calcia forte ma fuori di poco. Al 12′ è invece Molinari a non centrare la porta di testa sul bell’invito di Furlan. Al 15′ episodio in area biancorossa: Baldaro anticipa Codutti che lo tampona, l’arbitro prima indica il dischetto, poi va a colloquio con l’assistente e cambia la decisione, invertendo il fallo. Decisione giusta a nostro avviso e bravo l’arbitro a non aver timore a cambiare la decisione. Dopo questo evento però la gara rallenta e per diversi minuti non ci sono emozioni. Bisogna così aspettare il 28′ per un’occasione ed è di marca biancorossa: lancio di Furlan per Banfi che si infila tra due difensori ma calcia male permettendo la parata a Fresia che era già a terra, I biancorossi però non danno continuità e così si fa vedere il Vado con Capra che serve in verticale Donaggio, bravo Cassano a uscire con i tempi giusti e parare. Al 45′ è Lo Bosco a testare i riflessi di Cassano con un mancino da fuori area, il portiere biancorosso para in tuffo e così il primo tempo termina 0-0.

SECONDO TEMPO

Riprende la gara e il Varese al primo affondo trova il gol: Furlan a sinistra ne salta tre, entra in area e serve Banfi che di prima con il sinistro batte Fresia per l’1-0. Trovato il vantaggio il Varese vive qualche buon minuto senza però riuscire a impensierire nuovamente la squadra ligure che stringe i denti e con il passare dei minuti prende campo. Il portiere varesino Cassano esce prima bene su un cross pericoloso di Dodaro, poi smanaccia male ma si ritrova la palla tra le braccia dopo il tiro poco convinto di Lo Bosco. Nel finale però la spinta dei liguri cresce e il Varese concede terreno pericolosamente, nonostante il buon ingresso di Palazzolo, che aiuta la squadra a tenere alto il pallone. Sullo scoccare del 90′, su un’azione di corner, Donaggio stacca forte in area e incorna bene, ma la palla sbatte sul palo a Cassano battuto prima che Molinari allontani. Nei 4′ di recupero però i biancorossi riescono a non subire oltre, il pallone non entra più nell’area di Cassano e al triplice fischio dell’arbitro si mettono in tasca i tre punti.