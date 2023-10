Dal vivo o connessi: 300 studenti all’open day Liuc

Duecento studenti in presenza, oltre un centinaio quelli collegati da casa in diretta streaming per l’Open Day delle lauree Triennali, andato in scena oggi pomeriggio, venerdì 20 ottobre, alla LIUC.

Nel frattempo, soddisfano anche i numeri delle immatricolazioni ancora in corso che hanno raggiunto quasi le 900 unità complessive, con un aumento importante delle iscrizioni alla laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, + 30% rispetto all’anno scorso.

Cosa si trova di significativo alla LIUC? «Grandi opportunità che portano a una spinta internazionalizzazione, grazie ad oltre 100 Università partner nel mondo, 15 doppi titoli e un Career Service impegnato ad accompagnare gli studenti verso la carriera che desiderano -ha sottolineato la Prorettrice Anna Gervasoni-. Noi continueremo a lavorare sotto il grande faro del piedi per terra a Castellanza e sguardo aperto al mondo, avendo cura della formazione e della crescita non solo di competenze ma anche personale dei nostri studenti».

Le immatricolazioni rimarranno aperte fino al 5 novembre 2023 per le Triennali e fino al 20 dicembre per le Magistrali.