Federico Bianchessi a Varese per inaugurare il programma della biblioteca “Bruna Brambilla”

L’appuntamento è per giovedì 5 ottobre negli spazi dell’istituto “Anna Frank”

La Biblioteca “Bruna Brambilla” è lieta di annunciare l’inaugurazione del suo programma per il 2023/2024 con un evento eccezionale. Il giornalista e autore Federico Bianchessi, noto per le sue opere “Virus Antivirus” e “Parole di Traverso,” sarà ospite d’onore per una serata di conversazione illuminante e ispirazione letteraria.

L’evento vedrà Bianchessi dialogare con il critico letterario e musicale Bruno Belli. L’appuntamento è per giovedì 5 ottobre alle ore 17.45 negli spazi dell’Istituto “Anna Frank,” Via Carnia 155, Varese.