I Corni delle Alpi risuonano al Sacro Monte

Il CAI – Sezione di Varese organizza, con il Gruppo Ticinese Corni delle Alpi, un concerto sabato pomeriggio alla 14a cappella del Sacro Monte.

Il concerto, gratuito ed aperto a tutti, farà conoscere questo straordinario ed antico strumento, la cui origine si perde in tempi remoti (le prime testimonianze scritte del suo utilizzo sono del 1500), probabilmente derivato dai corni impiegati per comunicare tra i villaggi delle vallate alpine o da quelli impiegati per richiamare gli animali ai pascoli. Il concerto comprenderà una serie di brani della tradizione della Svizzera Centrale.