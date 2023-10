Il grossista marocchino e il “corriere” tedesco: la Polizia di Busto sequestra 20 chili di cocaina

Venti chili di cocaina sequestrata, due trafficanti in manette: un gran risultato per l’operazione della Polizia di Stato di Busto Arsizio, che sabato 28 ottobre ha intercettato ad Agrate Brianza l’ingente carico.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, seguendo a ritroso la filiera dello spaccio di cocaina nel circondario di Busto Arsizio, sono risaliti al “grossista” di polvere bianca, un marocchino di 44 anni residente nell’hinterland milanese ma notato nella zona del basso Varesotto in circostanze sospette.

Indagini e approfondimenti sono andati avanti fino ad organizzare l’intervento diretto: gli agenti, appostati nei pressi di un parcheggio nella zona industriale di Agrate Brianza hanno assistito da lontano all’incontro tra il “grossista” e l’autista di un autoarticolato con targa tedesca, culminato nella consegna di un sacco al nordafricano.

Dopo un breve pedinamento i due, che si erano separati, sono stati bloccati. Il marocchino aveva in auto, in un nascondiglio ricavato dietro a un sedile e aperto con un sofisticato dispositivo, otto blocchi di cocaina.

Altri undici blocchi li aveva l’autista del camion, un tedesco di 49 anni, nell’abitacolo del mezzo. In tutto circa 20 chilogrammi di droga, per un valore “all’ingrosso” di circa 800mila euro. I due naturalmente sono stati arrestati e condotti in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.