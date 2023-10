Il “Premio Giancarlo Castiglioni” a Carmen Colombo Galli

Solbiate Olona – nella cornice dell’hotel DoubleTree Hilton – ha ospitato la consegna da parte del Panathlon La Malpensa del premio intitolato a Giancarlo Castiglioni. A ricevere il riconoscimento, giunto alla 30a edizione, è stata Carmen Colombo Galli, una dei primi sindaci donna del territorio.

Colombo Galli è stata infatti primo cittadino di San Vittore Olona tra il 1987 e il 2004 ma la sua attività pubblica non si è fermata alla politica locale. Nel 1999 è divenuta Difensore Civico per l’Infanzia dell’Unicef, nel 2004 è stata tra i fondatori di “Codice Rosa”, è stata ambasciatrice della Fondazione Mantovani e ha guidato per 15 anni la Casa Famiglia di San Vittore. In ambito sportivo anima da oltre 30 anni la Castoro Sport ed è un punto di riferimento per gli Special Olympics in Italia.

Tra i riconoscimenti cui si aggiunge il “Castiglioni” una laurea honoris causa alla “Pro Deo” di Roma, il titolo di Cavaliere e quello di Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel maggio scorso ha anche ottenuto la Rosa Camuna, massima onorificenza concessa da Regione Lombardia «Per una vita spesa al servizio delle istituzioni e a difesa dei diritti delle persone più fragili e meno tutelate».

Significativo il premio che consiste in una navetta dorata, simbolo di laboriosità e spirito di servizio, due qualità riconosciute a Giancarlo Castiglioni; all’oggetto è affiancata una dotazione in denaro che sarà devoluta progetto “Dopo di noi”.

«La memoria del grande Giancarlo non può essere limitata all’intitolazione di un impianto ma va perpetuata coltivandola ogni anno» ha ricordato l’attuale presidente del Panathlon Malpensa, Giovanni Castiglioni, sottolineando come l’associazione di amanti dello sport ha ereditato l’opera degli “Amici di Giancarlo Castiglioni” che ha creato e sostenuto a lungo il premio.

La serata è stata anche occasione per un cosiddetto “intermeeting” che ha coinvolto anche il Panathlon Varese, il Lions Club Busto Arsizio Host, l’ASSB, l’Accademia Bustese Pattinaggio, la Famiglia Bustocca e l’US Ardor. La relazione scelta è stata invece “La sfida del tandem paralimpico: obiettivo Parigi 2024” con relatore Roberto Bof (che è vicepresidente dell’associazione Real Eyes Sport fondata da Daniele Cassioli) e con le testimonianze del campione italiano di questa specialità Lorenzo Bernard, del presidente del Team Equa Ercole Spada e dalla numero 1 della PolHa Varese Daniela Colonna Preti (che ricevette il Premio Castiglioni nel 2003).