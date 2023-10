L’ultimo saluto all’Everest

Da Varese fino al campo base dell’Everest, a 5364 metri di altitudine: è l’avventura a cui si prepara un gruppo di varesini, guidati da Ngima, guida nepalese che da vent’anni vive in provincia e che porta avanti escursioni, ma anche progetti solidali nelle valli del Paese d’alta quota

Giorno 12

Per l’ultima volta ci svegliamo guardando il monte Everest e iniziamo la discesa verso Namche Bazar.

Oggi vogliamo presentarvi il team di portatori, ragazzi che trasportano i borsoni dei trekkers, fino a 30 kg a testa. Senza di loro, non solo il nostro trekking, ma anche qualsiasi ascesa alpinistica sarebbe impossibile. Fanno questo lavoro solo per 3 mesi l’anno. A differenza degli sherpa (le guide vere e proprie) i portatori anticipano il gruppo in modo da far trovare i bagagli nei lodge al momento dell’arrivo.

Ve li presentiamo.

Dipak ha 3 figli e vive a Namli.

Char Bahadur Rai è sposato, ha 54 anni e 5 figli; è il responsabile dei portatori.

Ras Dan Rai ha 40 anni, 3 figli e quando non fa il portatore fa l’allevatore di bufali.

Santos ha 28 anni, 1 figlia e

abita vicino a Damar. Lavora anche come muratore.

Pemanima ha solo 20 anni; è il più giovane del gruppo.

Monos Mangar ha 30 anni e 2 figli; questa è stata la sua prima volta al campo base dell’Everest. Vive a Damar e fa il muratore.

Narayan Magar ha 2 figli e anche lui fa il muratore.

Jiktal Sherpa ha 28 anni, è sposato, non ha ancora figli e partecipa ai trekking da 6 anni.