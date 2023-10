Malnate Ideale: “Più sicurezza sulla strada dell’asilo nido comunale”

Malnate Ideale chiede una maggiore sicurezza su via Caprera, una delle arterie principali di Malnate e anche quella dove ha sede l’asilo nido comunale. A proposito il movimento civico cittadino ha scritto una lettera aperta indirizzata al sindaco Irene Bellifemine.

L’Asilo Nido Comunale di Via Caprera è situato su una strada dove i limiti di velocità sono spesso superati e dove non mancano i casi di sorpassi pericolosi.

Si trova in prossimità di due incroci e negli orari d’ingresso e d’uscita dei bambini si assiste a un discreto movimento di genitori e nonni.

Non c’è nessuna segnaletica stradale che allerta chi transita della presenza dell’asilo e l’attraversamento pedonale in prossimità del nido ha le strisce sbiadite, a differenza di altre zebre della stessa via riverniciate a nuovo.

L’unico cartello presente è quello della Città dei Bambini posto all’inizio della strada che esorta genericamente a rallentare.

Chiediamo all’Amministrazione comunale che siano installati un’apposita segnaletica e un dissuasore di velocità, che garantiscano la sicurezza dei bambini e dei loro accompagnatori, soprattutto in vista della stagione invernale.