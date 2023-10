Malnate Ideale: “Urge adottare provvedimenti per la viabilità”

Malnate Ideale ha scritto una lettera aperta indirizzata al Comandante della polizia locale di Malnate Giammarino, nella quale chiede di intervenire per alcune criticità, in particolare riguardo alla viabilità cittadina.

Egregio Dott. Giammarino,

con queste poche righe vogliamo segnalare alla sua attenzione alcune situazioni ormai fuori controllo, che compromettono fortemente la sicurezza della circolazione di mezzi e pedoni nel nostro comune: uno dei casi più eclatanti è in Via Cav. Brusa – cioè sul salitone che porta verso la Villa Rossi – dove, nonostante le recenti asfaltature, non è stata preventivamente effettuata alcuna manutenzione alle griglie per il drenaggio delle acque piovane, poste lungo la salita. Le cornici in cemento che alloggiano tali griglie si stanno sgretolando, soprattutto quella mediana, che sta per uscire dalla propria sede, con il rischio di creare una grossa buca nella strada particolarmente scoscesa, come documentano le foto scattate da alcuni residenti. O peggio ancora, che queste griglie ruotino su sè stesse, rimanendo poi alzate a mo’ di barriere rispetto al piano stradale, contro le quali andrebbero a sbattere i conducenti di bici e ciclomotori, con grave rischio per la propria incolumità.

L’altro esempio è la pista ciclopedonale San Salvatore-Rovera, dove si rischia la vita percorrendo il tratto in discesa verso Rovera, una situazione cronica di pericolo ormai da anni.

Infine, abbiamo saputo che l’altro giorno un’autoambulanza ha trovato difficoltà a trovare l’imbocco per via Cuneo, dato che il cartello segnaletico è caduto a terra da mesi.

La situazione sta degenerando giorno per giorno, specialmente quando si incontrano alcuni monopattini che sfrecciano sui marciapiedi come fossero la pista di un autodromo; perciò le chiediamo di intervenire al più presto, come è stato per via Colombo, per sanare con urgenza le molteplici situazioni di pericolo presenti nelle vie di Malnate.

Siamo seriamente preoccupati e ci spiacerebbe dover dire a posteriori “l’avevamo detto!”