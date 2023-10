Note di solidarietà dalla vigna della Collegiata di Castiglione Olona

Il ricavato dell’evento benefico si trasformerà in musica perché sarà destinato all’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora” di Castiglione Olona

Torna l’evento benefico legato al vino “Il Collegiata” che ogni anno sostiene progetti sociali a beneficio del territorio. Solo domenica 15 ottobre chi vorrà fare un’offerta riceverà una delle 100 bottiglie di merlot donate al Museo da Francesco Nutricati. Con pazienza e passione, coltiva le viti sui ronchi della Collegiata, in un terreno concesso dalla Parrocchia Beata Vergine del Rosario, immerso in uno scenario naturale di rara bellezza, perché parte del complesso monumentale che, da 600 anni, abbraccia dall’alto l’antico borgo.

Quest’anno il ricavato delle bottiglie si trasformerà in musica perché sarà destinato all’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora” di Castiglione Olona, per sostenere i giovani talenti nel loro percorso di formazione e crescita. L’iniziativa rientra nel Sesto Centenario della Collegiata e unisce armoniosamente alcuni aspetti, importanti fin dall’origine nella trasformazione in senso umanistico-rinascimentale di Castiglione Olona: insegnamento, musica, carità.

Il Maestro Luca Volonté presenterà questa bella realtà educativa, con qualche sorpresa musicale ad animare il pomeriggio. Per gli offerenti una bottiglia del vino “Il Collegiata”, degustazione nel bel cortile del pozzo, di norma non accessibile, e visita nella vigna vestita d’autunno. La partecipazione all’evento benefico è libera e gratuita, mentre il Museo sarà regolarmente visitabile con la consueta tariffazione.