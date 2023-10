Parte il corso per Genitori di futuri adolescenti

Il docente di pedagogia Pierangelo Barone dell’Università Bicocca guida mamme e papà in un percorso per “sapere cosa ci aspetta”

Il primo modulo di Corsi&Percorsi all’interno del progetto Nuove Strade parte il 10 ottobre, prevede 5 incontri con il pedagogista Pierangelo Barone, docente dell’Università Bicocca di Milano ed è dedicato ai “Genitori di futuri adolescenti“, per non aspettare e “sapere cosa ci aspetta”.

Quando? Martedì 10, 17, 24 ottobre, 7 novembre (4 incontri) – dalle 20:30 alle 22:30

Per partecipare è necessaria l’iscrizione a QUESTO LINK.

A ciascun partecipante è richiesto un contributo di 5 euro per i materiali di consumo.

Il programma “Corsi&Percorsi” comprende una serie di corsi condotti da esperti per aiutare i genitori ad affrontare le sfide dell’educazione dei figli adolescenti e preadolescenti.

I corsi si concentrano su tematiche cruciali e saranno tenuti da docenti esperti in un ambiente riservato, accogliente e interattivo, sviluppandosi su 4 o 5 incontri serali di circa 2 ore ciascuno. La partecipazione è a numero chiuso e sino ad esaurimento posti.

I docenti/trainer guideranno i partecipanti attraverso esercizi pratici, discussioni e condivisione di esperienze, per stimolare il confronto e il dialogo, dare rimandi e spunti di riflessione necessari per la creazione di nuove strade.

Il programma è stato costruito in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e con il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Università Milano Bicocca, con l’intento di valorizzare le competenze dei genitori, offrendo strategie e strumenti da utilizzare nella quotidianità.