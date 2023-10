Pedane in Lego per abbattere le barriere architettoniche di Malnate

I mattoncini Lego per abbattere le barriere architettoniche. È questa l’idea del Comune di Malnate, nata in collaborazione con l’associazione “Dai una Mano” per rendere fruibile gli accessi ai negozi della città che non hanno le rampe di accesso per le carrozzine e i disabili.

Il sindaco Irene Bellifemine apre: «L’idea è tutta dell’associazione “dai una mano”, che ha coinvolto l’amministrazione in estate. La prima promotrice è stata Lidia Buzzi e la proposta è per andare incontro all’abbattimento delle barriere architettoniche. Stiamo capendo come muoverci in sinergia per portare avanti questo progetto, attraverso il Peba, anche perché in città di ostacoli ce ne sono tanti. Per realizzarlo però servirà l’aiuto di tutta la città e ci piacerebbe che il risultato finale possa coinvolgere tutta la comunità. Sono dei manufatti artigianali e servirà quindi attenzione: ai commercianti si chiede di averne cura .

Lidia Buzzi, promotrice del progetto, spiega quali sono stati i primi passi: «Nei mesi scorsi siamo stati coinvolti nei sopralluoghi per il Peba. In questo servizio ci siamo resi conti che molte attività presentavano dei gradini all’ingresso e abbiamo quindi pensato di fare nostra l’idea della signora tedesca che durante la pandemia ha iniziato a costruirsi una pedana con i Lego. Ho contattato personalmente la signora Rita Ebel e siamo partiti in questa avventura. Solo in una prima ricognizione nelle vie del centro di Malnate, abbiamo raccolto l’adesione di 23 attività e questo ci fa pensare che la richiesta aumenterà. L’amministrazione comunale che si è resa subito disponibile, così come l’assessore Albrigi e l’architetto Galli che ci hanno dato un aiuto sulla fattibilità tecnica. Ci piacerebbe coinvolgere gli istituti scolastici malnatesi per coinvolgere i bambini e i giovani malnatesi. L’associazione La Finestra e La Residenza faranno parte del progetto».



«Verranno distribuiti degli scatoloni per la raccolta dei Lego in varie zone ed edifici della città – prosegue Buzzi -. Il progetto non vorrebbe avere costi sulla società e quindi ci serve sollecitare le persone per lasciare i mattoncini con i quali verranno realizzate le pedane. Un altro aiuto verrà fornito da Arianna Talamona, l’atleta paralimpica malnatese, che promuoverà il progetto sui canali social. I mattoncini potranno essere inviati anche alla sede dell’associazione “Dai Una Mano”. Crediamo che con questa opera possa davvero essere importante per aiutare le persone, non solo per chi è disabile ma anche a mamme con passeggini o anziani con deambulatore».

Marica Lamera, presidentessa dell’associazione “Dai Una Mano”: «Ringrazio tutti i volontari che si sono messi all’opera e tutte le realtà che hanno deciso di collaborare. La nostra associazione si muove sempre per aiutare in maniera fattiva».

Il vicesindaco Jacopo Bernard: «Voglio evidenziare che questa progettualità ha un tema spesso presente nella nostra città: la collaborazione. Questo progetto ha dimostrato come più associazioni, come spesso avvenuto a Malnate, si mettono a disposizione per delle iniziative importanti e di valore sociale come questa».

Al momento saranno 23 le rampe che verranno realizzate nel prossimo periodo, ma l’associazione ha già raccolto altre richieste da parte delle realtà del territorio. Questo significa che serviranno diversi metri cubi di mattoncini per andare incontro a tutte le domande. Per questo sarà importante la “risposta” data da parte della città: la raccolta è aperta e coinvolgerà tutti. Basterà donare.

Per le info QUESTO LINK