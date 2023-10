Premiato a Como Scritture di Lago

Scritture di Lago chiude con la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio letterario dedicato ai laghi e all’acqua che si è tenuta giovedì 28 settembre a Villa Olmo a Como.

La serata si è aperta con la presentazione da parte del presidente di Scritture di Lago e LarioIN Guido Stancanelli del quarto volume dell’antologia Scritture di Lago 2023 edita da Morellini editore, che raccoglie i racconti finalisti e menzionati del Premio Regio Insubrica per i racconti inediti e il racconto vincitore della targa Museo della Barca Lariana di Pianello Lario.

È Marina Marazza la vincitrice del Premio dei Laghi a cui hanno partecipato romanzi e raccolte di racconti pubblicati con ambientazione anche parziale sui laghi italiani o della Svizzera italiana. L’autrice vince con il romanzo Le due mogli di Manzoni, pubblicato da Solferino e ambientato principalmente sul Lago Maggiore, sul Lago di Como e su quello di Pusiano, si aggiudica quindi il premio letterario che ha lo scopo di promuovere la scrittura e la conoscenza dei laghi e del loro patrimonio economico ambientale e culturale, favorendone la promozione turistica ed economica. Questa la motivazione della giuria: “Per aver tratteggiato con maestria e con scrittura avvincente la figura delle donne di casa Manzoni, le due mogli e la madre e aver raccontato Alessandro Manzoni da un punto di vista inedito, quello famigliare e personale”.

Gli altri finalisti sono Carolina Crespi, Patrizia Emilitri, Enrico Fovanna, Massimo Tedeschi. È invece Veronica Del Vecchio ad aggiudicarsi il “Premio giovani” autrice del romanzo “La ragazza di Montagna”, ambientato nei boschi del Nord Italia ed edito Newton Compton Editori consegnata dalla critica letteraria Francesca Battistella.

È stato Luca Pellegatta, vicepresidente del Premio, a consegnare le menzioni di merito per La casa dell’uva fragola a Pier Vittorio Buffa pubblicato da Piemme che è ambientato tra Varese e il Lago Maggiore, e per Milano Grigio Ferro a Lorenzo Sartori pubblicato da Laurana Editore.

Scritture di Lago si presenterà a Verbania venerdì 29 settembre alle 17 alla Sala convegni dell’Unione Industriale in via Sironi 5; giovedì 5 ottobre alle 20.30 nel Salone Estense del Comune di Varese in via Sacco 5 e giovedì 12 ottobre a Lugano alle 18 in Biblioteca Salita dei Frati, in via Salita di Frati 4a.