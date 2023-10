Si presentano a Solaro le finaliste varesine del premio Cambiamenti

Tre minuti ciascuno, il tempo di una clessidra per lavare i denti, per cercare di diventare la startup più originale d’Italia, partendo da Solaro. Si è svolta nel pomeriggio del 19 ottobre 2022 presso Concessionaria DALMA di Solaro la presentazione di finalisti della tappa zonale del Premio Cambiamenti 2023, per la prima volta organizzata insieme per le province di Varese, Como, Lecco e Monza Brianza.

In 21 (sette dei quali varesini, gli altri provenienti da Como, Lecco e Monza Brianza) hanno proceduto alla prima presentazione – limitata nel tempo a tre minuti perchè è una delle caratteristiche del concorso, man mano che si procede verso le finali nazionali – in una delle sedi degli sponsor che forniscono i concretissimi premi per chi si distingue per idee innovative nell’ormai rodato premio di CNA.

Tra le presentazioni, che hanno riguardato soluzioni molto originali di ogni genere – dall’auto che rende totalmente indipendente il disabile all’apparecchio che riempie gli aerosol “in casa“, dal brand per il benessere sessuale ecologico al cocktail alcolico iperconcentrato che “rinviene” mettendolo in un bicchiere d’acqua – le parole d’ordine dei progetti di quest’anno sono state “intelligenza artificiale” e “sostenibilità“:molte delle proposte facevano largo uso di questi termini, per potenziare l’efficacia delle proposte.

I sette varesini si “giocheranno” la finale regionale insieme ai colleghi lariani e brianzoli: dei 21 selezionati in tutto, almeno tre di loro saranno scelti per la finale regionale, prevista per il 17 novembre a Villa Carminati a Como, che dovrà selezionare i finalisti nazionali che andranno a Roma per la sessione finale del 15 dicembre 2023.

«Il Premio Cambiamenti è giunto alla settima edizione e si conferma come un evento emozionante e importante per il futuro delle startup – ha commentato Luca Mambretti, Presidente di Cna Varese – Quelli che vediamo ogni anno sono progetti imprenditoriali sempre sorprendenti e innovativi, segno di una forte vitalità dello spirito imprenditoriale del territorio, anche nelle nuove generazioni. Ascoltare le loro presentazioni e cogliere l’entusiasmo con cui questi neo imprenditori raccontano le loro idee, mostra non solo quanto siano creativi ma anche quanto siano già professionali: un connubio perfetto per avviare realtà imprenditoriali di successo».

QUALI SONO LE FINALISTE VARESINE

Racs Mobility S.R.L

Racs Mobility, di Laveno Mombello, grazie anche all’esperienza personale del fondatore, Oscar Baratta, offre una soluzione nel settore automotive esclusivamente a persone con disabilita’, con la costruzione di auto per disabili che li rende completamente autonomi nel salire, scendere e guidare con una microcar che si apre nella parte anteriore per rendere tutto più semplice. L’aspetto innovativo riguarda l’automazione dei processi di produzione, la garanzia di performance dei veicoli, migliori rispetto a quelli attualmente sul mercato sia in termini di potenza sia di autonomia nella lunga percorrenza, nonche’ l’utilizzo di sistemi di ricarica provenienti in parte da energia rinnovabile, rendendo piu’ efficiente l’utilizzo dei sistemi complementari alla guida, come la climatizzazione dedicata.

FillInfinite

Fillinfinite, di Laveno Mombello, ha ideato un sistema per il riempimento e riuso di bombole spray. La soluzione realizzata da Francesco Osculati, il titolare, è una novita’ a livello mondiale: non esiste ad oggi un prodotto che consenta di riempire in modo indipendente, autonomo e sicuro, sistemi spray/aerosol. La soluzione è pensata inizialmente per chi produce in serie bombole aerosol, e consente di farlo in modo rapido, pratico ed economico: per realizzare piccole campionature o testare nuovi prodotti è cosa molto utile. Si può realizzare un packaging innovativo e accattivante per una serie di prodotti che attualmente vengono confezionati in contenitori tradizionali potendoli facilmente confezionare in bombole spray green e senza gas. Un plus interessante in alcuni ambiti professionali come per la ristorazione (per Olio/aceto, dressing e condimenti vari, prodotti per impiattamento etc.) Personal care (Creme solari, idratanti, prodotti/gel disinfettanti), settore alberghiero: (prodotti per la pulizia della struttura, prodotti per il personal care di stanza).

Helps Nature

HelpsNature, impresa di Sumirago, è nata per creare un progetto di moda per bambini sostenibile. Grazie all’esperienza nel mondo della moda della fondatrice Alessandra Alfieri e alla sensibilità per l’economia circolare, si è realizzato un progetto basato sull’importanza dei materiali utilizzati. I prodotti sono realizzati solo con materiali organici e certificati, riprogettando la vita ciclica dei tessuti considerati non come scarti ma come risorse da riutilizzare: anche i più piccoli ritagli vengono recuperati. La collezione ha pochi pezzi ma è studiata per utilizzare il materiale razionalmente e viene venduta direttamente al consumatore. L’attività è nata nel 2020 e ad oggi ha avuto già l’opportunità di affacciarsi al mercato europeo oltre a quello italiano.

PopulaRise

PopulaRise è una startup con sede operativa a Varese, fondata da Omar Bresciani e Andrea Croce con Lorenzo Affetti e Maria D’Onofrio, che unisce utenti social e aziende in un ecosistema di marketing collaborativo. L’azienda collabora direttamente con i clienti che possono propagandare direttamente il loro prodotto accettando sfide e ricevendo crediti, e in questo modo può vendere alle aziende visualizzazioni o contenuti generati dagli utenti social. Da parte loro, le aziende clienti possono beneficiare della vasta rete di utenti social con cui la società collabora, potendo acquistare visualizzazioni e contenuti generati dagli utenti social per migliorare la loro visibilità e coinvolgere un pubblico più ampio. Dall’altro lato PopulaRise crea una piattaforma in cui gli utenti social, noti come influencer o creatori di contenuti, possono collaborare con aziende per promuovere prodotti o servizi. Questi utenti sono retribuiti in base alle performance ottenute durante le campagne promozionali.

Schh s.r.l.

SCHH s.r.l. di Federico Micca, che ha sede a Cunardo, ha realizzato 2Beezy, una piattaforma di scambio online progettata per consentire agli utenti di tutto il mondo di condividere, scambiare e collezionare pezzi che hanno sempre desiderato. Gli utenti possono creare un inventario visivo di oggetti da scambiare, facilitando la condivisione e l’identificazione di opportunità di scambio. Gli utenti possono comunicare tramite una chat privata integrata. Oltre a creare una piattaforma dinamica per lo scambio di oggetti e abbigliamento, La Schh si dedica a promuovere pratiche ecologiche e a contribuire alla riduzione degli sprechi nell’industria della moda. 2Beezy nasce come Start-Up ed è il risultato dell’entusiasmo e della visione condivisa di due giovani appassionati, accomunati dalla passione per la tecnologia e lo streetwear: Daniele Badea e Lorenzo Megliola, ragazzi diciottenni del Varesotto (Nord Italia, VA).

Webooks S.R.L.

Webooks è il progetto di un giovane imprenditore di Varese nato nel 1999, Marcello Panighini. Dopo aver conseguito un diploma presso il liceo scientifico sportivo Marcello parte per l’Inghilterra dove lavora per circa 6 mesi in un’azienda di stampa digitale nel reparto produttivo. Prima di partire aveva già in mente di sviluppare un progetto, ma tornato dall’Inghilterra inizia a lanciare diversi prodotti e diversi brand con discreto successo. Dopo la pandemia si appassiona alle startup e la più fattibile per iniziare è WeBooks per chiunque ha un libro da vendere e da acquistare. I libri dormienti nelle librerie sono tanti e quindi si lancia nell’impresa di creare una piattaforma di compravendita di libri usati, una sorta di bookcrossing digitale.

Erreemme Impianti di Roberto Marinaci

Roberto Marinaci è diplomato in elettronica ed ha 55 anni.Vanta un’esperienza di 30 anni negli impianti elettrici civili ed industriali, sistemi d’allarme, videosorveglianza, automazioni, citofonia e videocitofonia, climatizzazione e fotovoltaico. Con la ErreEmme, che ha sede a Montonate, riprende la sua attività con l’installazione di impianti fotovoltaici. L’obiettivo è di portare l’impresa ad un ampliamento di più squadre capaci ed indipendenti con le dovute attrezzature e mezzi e formazione.