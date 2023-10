Tanti auguri all’editore Pietro Macchione per i suoi 80 anni

“19 ottobre 1943, potrebbe assomigliare al titolo di una famosa canzone, ma quello era nato il 4 marzo e noi vogliamo fare gli auguri ad un uomo che ha raccontato Varese e i varesini, il suo territorio, gli uomini che hanno combattuto e lottato per fare crescere questa città.

Buon compleanno Pietro, tanti auguri per i primi 80 anni!

E… per chi non avesse capito a chi ci riferiamo vi invitiamo a leggere la “Chiacchierata semiseria con l’Editore Pietro Macchione, a mo’ di biografia” andando al sito

https://www.macchionepietroeditore.it”

Questo il messaggio che abbiamo trovato oggi, giovedì 19 ottobre, tra i contributi dei nostri lettori. Pubblichiamo volentieri e tutta la redazione di Varesenews si unisce agli auguri di Silvia, l’autrice dello scritto: auguri Pietro e grazie per quel che hai fatto per la cultura e per Varese in questi anni.