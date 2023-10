Un Ep punk rock, Tommi è tornato sulla scena con Vita selvaggia

Anticipato dall’uscita dei due singoli Doccia e Amica tossica, il 13 ottobre 2023 vede la luce il nuovo EP di Tommi E.G.O. intitolato Vita selvaggia. Sette canzoni nuove per il cantante del Varesotto, fondatore delle Porno Riviste, storico gruppo di Vedano Olona che torna sulla scena musicale. Brani che distillano un lungo ed entusiasmante percorso di scrittura, registrazione e produzione – la direzione artistica e la produzione sono a cura di Danti dei Two Fingerz e Biggie Paul- , nel corso del quale la band ha voluto esplorare il più possibile dal punto di vista sonoro e stilistico.

L’EP migra così da brani più classicamente punk rock e veloci, come Etica e Amica tossica, a canzoni come Foto mosse, Doccia e Vita selvaggia, che gravitano attorno a un universo più squisitamente rock, fino a giungere a Slow e la pasta lavamani e Buttando via il tuo tempo, dove l’ambito di sperimentazione si va ad ampliare. Un’esplorazione che avviene però nel contesto di un songwriting, quello di Tommi, in grado di mantenere il disco nel suo complesso ben solido, organico e altamente riconducibile a uno stile del tutto personale.

TOMMI E GLI ONESTI CITTADINI, BIO

Tommi e gli Onesti Cittadini nascono nel 2006. Nello stesso anno viene pubblicato il primo album Un mondo di avventure, autoprodotto e distribuito da Tube Records (storica etichetta di Porno Riviste, Skruigners e altri). Nel 2010 esce per IndieBox Music il secondo album, omonimo, seguito nel 2014 dal terzo lavoro intitolato Uno ad Uno, pubblicato sempre dall’etichetta bresciana e anticipato dal singolo Non c’è nessuno. A gennaio 2017 esce per Freak&Chic il quarto disco, Mind Kontrol Ultra, con Nei tombini, Kim Jong Un e Non ti avvicini come singoli estratti. Il disco porta un nuovo tour di date in giro per l’Italia, con anche aperture ad artisti come CJ Ramones e Billy Bragg.

Tra maggio a settembre 2019 Tommi e gli Onesti Cittadini escono con quattro nuovi singoli, Maledetto me, Buca, Occhi di vento e Agghiaccianti visioni, che insieme a Una seconda possibilità completano l’EP Vanità delle vanità (Freak&Chic). Il 21 dicembre 2018 la band viene invitata a omaggiare Joe Strummer con un concerto presso l’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare a Milano, proponendo un set live che diventa successivamente un disco dal vivo dal titolo White Christmas Riot (Freak&Chic, 2019). A fine 2019 parte un nuovo tour di date di supporto ai due lavori usciti nello stesso anno, interrotto però bruscamente nel marzo 2020 per ragioni note a tutti.

Parte dunque una fluviale fase di scrittura di 16 nuove canzoni, che vengono poi incise presso il Beat Bazar Studio di Cremona tra l’autunno 2022 e la primavera 2023 sotto la guida di Nicola ‘Kruz’ Carenzi. Nel frattempo, nel 2021, Tommi avvia una collaborazione con Danti per il brano Noi facciamo, rifacimento attualizzato di Cosa facciamo delle Porno Riviste che per l’occasione vede anche la partecipazione alla voce di J-Ax. Proprio Danti si occuperà della produzione di alcune nuove tracce di Tommi e Gli Onesti Cittadini. Ne nasce il progetto Tommi E.G.O., inaugurato con l’uscita dei singoli Doccia e Amica tossica, preludio all’EP Vita selvaggia che vede la luce il 13 ottobre 2023.