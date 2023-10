Una pedalata per salvare la brughiera di Malpensa

Sabato 4 novembre si terrà la pedalata della brughiera organizzata da “Bicipace”, un evento rivolto a sensibilizzare sulla deturpazione dell’area adiacente all’aeroporto della Malpensa, con l’obiettivo di creare ulteriori piste.

È un’iniziativa organizzata per il 4 novembre, dalle 10 alle 16, insieme per dire “no” alla legge per distruggere la Brughiera, cercando di tutelarlo come sito di importanza comunitaria (SIC).

Di seguito le locandine con le informazioni e gli orari nel dettaglio: