A Roma una Uyba combattiva conquista il primo punto

Nella cornice del Pala Tiziano di Roma, la Uyba lotta fino alla fine, recuperando un iniziale 2-0 e portando la partita al quinto set, dove però non riesce a mantenere lo spunto e perde quindi 3-2 (25-20, 25-21, 20-25, 23-25, 15-13), conquistando però il suo primo punto in classifica.

Una partita iniziata decisamente in salita per Lualdi e compagne che però sono state brave e determinate nel ribaltare la situazione provando a giocarsi la vittoria fino all’ultima palla. Una piccola nota di rammarico non essere riuscite a conquistare il quinto parziale e quindi due punti ma dall’altra parte della rete le esperte Bici (MVP) e Plak (rispettivamente con 23 e 22 punti) sono state vere e proprie trascinatrici della formazione giallorossa.

Top scorer per la Uyba, la capitana Giuditta Lualdi (17 punti). Da sottolineare le ottime prestazione di Bracchi e Giuliani (rispettivamente con 13 e 11 punti).

A fine partita Velasco è soddisfatto dell’impegno delle sue ragazze che subiscono ancora un po’ l’emozione del fattore partita: “Quando si perde al tie-break resta un po’ di amaro in bocca. Nel quinto set abbiamo fatto quattro errori che potevamo evitare ma Roma è una formazione che ha giocato meglio nella ricostruzione e in attacco. Ci sono tutti i margini di miglioramento però il campionato lo sappiamo è molto difficile e dobbiamo crescere “in fretta”. Le ragazze ancora si innervosiscono molto e in una partita ci sono anche tanti aspetti emozionali”.

Prossimo impegno per la Uyba, domenica 29 ottobre alla e-work Arena alle ore 18.30 contro la corazzata Igor Gorgonzola Novara.

La partita

Coach Velasco schiera la regista Valkova in diagonale con Frosini; Luali e Sartori al centro, Carletti e Piva in attacco, Zanotti libero.

Primo set – La partita inizia in equilibrio con le due formazioni che procedono punto a punto, studiandosi a vicenda (8-8). Nella metà campo capitolina, Bici prova ad allungare e porta Roma sul 14-12 facendo decidere a coach Velasco di fermare il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze. Al rientro in capo la situazione non cambia e le padrone di casa corrono sul 18-12. Velasco prova a cambiare le carte in tavola mettendo in campo Boldini in regia e Bracchi opposto. Sul 20-16 il set sembra ormai completamente sotto il controllo delle ragazze di coach Cuccarini che chiudono con un attacco di Bici (25-20).

Secondo set – Plak parte subito con il braccio caldo e trascina Roma su 5-2. Velasco ferma subito il gioco per spezzare il ritmo ma al rientro in campo la Uyba commette molti errori e si trova a -4 (10-6). Anche le padrone di casa iniziano a commettere errori di troppo e la Uyba ne approfitta portandosi sul 16-15 (time-out Cuccarini). Si procede con le due formazioni che si danno battaglia e accendono l’entusiasmo dei tifosi. Sul finale Plak segna gli ultimi due punti e Roma vince anche il secondo parziale 25-21.

Terzo set – Velasco cambia in regia inserendo Boldini su Valkova e in attacco dà spazio a Giuliani su Carletti. Il set parte bene per la Uyba che con un ace di capitan Lualdi si porta sul 4-6. Le capitoline però non ci stanno e Bici riporta equilibrio (8-7). Le biancorosse hanno acceso la scintilla e grazie alla grinta di Boldini e Lualdi volano sul 9-13. Il turno in battuta di Bracchi mette in difficoltà le ragazze di coach Cuccarini e sempre l’opposta bustocca è autrice di due importanti attacchi in pipe. Lualdi mette a terra il 20-24 e Carletti realizza il murone del 20-25.

Quarto set – Velasco conferma in campo Boldini in regia, Bracchi opposto e Giuliani su Piva in attacco. La Uyba parte forte trascinata da Lualdi e Giuliani (4-5) ma Bici è determinata a dare filo da torcere (6-5). L’ace di Lualdi vale il 6-8 e costringe Cuccarini a fermare il gioco per parlare con le sue ragazze. La parte centrale del set si gioca punto a punto, con entrambe le formazioni determinate a lottare fino all’ultima palla. Finale al cardiopalma con tutte le attaccanti di entrambe le formazioni che cercano di bucare il taraflex della metà campo avversaria. Plak sbaglia l’attacco che vale il 23-24 e Lualdi mette la ciliegina sulla torta (23-25).

Quinto set – Velasco mantiene in campo Giuliani e Carletti in posizione quattro e Bracchi in posto due. Si parte in equilibrio (4-5) con Bracchi particolarmente ispirata in attacco. Bici suona la carica per le padrone di casa e porta il punteggio sul 7-6 (time-out Velasco). Al rientro Plak allunga e si cambia il campo sul punteggio di 8-6. Con due muri le padrone di casa si portano sul 11-7 e nonostante Giuliani e Piva annullino tre match point alle avversarie, alla fine è Rivero a chiudere set e partita a favore di Roma (15-13).