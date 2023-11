A Glocal Arte si parla di design dell’informazione

La nuova edizione di Glocal si apre all’arte con una rassegna di tre panel dedicati agli strumenti digitali per comunicare l’arte grazie alla collaborazione avviata con Villa Panza, Fondazione Marcello Morandini di Varese e con il Museo MA*GA di Gallarate.

Il primo appuntamento sabato 11 novembre alle ore 11 presso la Fondazione Marcello Morandini è dedicato a “Il design dell’informazione” con la partecipazione di Adriano Attus, art director Il Sole24Ore e Andrea Mattone, grafico dell’informazione.

Il contenuto dei giornali ha un’importanza fondamentale, ma anche il contenitore svolge un ruolo importante nell’invogliare alla lettura. Diventa quindi fondamentale l’organizzazione e la semplificazione delle informazioni, la progettazione e l’integrazione di spazi e dei sistemi d’informazione. Un giornale, che sia cartaceo oppure on line, deve essere progettato in modo tale che i lettori possano trovare, comprendere, scambiare e gestire l’informazione.

Al tavolo del panel Adriano Attus direttore creativo del Sole 24 Ore, dove ha seguito il lancio della versione italiana di How To Spend It. Nel corso della sua carriera ha curato per Rcs i restyling di Novella 2000 e del Mondo e da oltre 25 anni è designer nei periodici delle principali case editrici italiane. Andrea Mattone è un grafico specializzato nella progettazione di quotidiani e periodici. Per Il Manifesto ha progettato il supplemento “Alias” e per il Gruppo Espresso ha lavorato per Repubblica, gli Album e gli Atlanti di Repubblica, il Venerdì. Attualmente per l’Espresso è grafico e photoeditor della rivista “Il reportage”.

Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata alla collezione permanente della Fondazione Morandini insieme all’artista Marcello Morandini. https://www.fondazionemarcellomorandini.com/ .

Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti. Non esiste più un limite massimo per l’iscrizione ai corsi. Per ottenere i crediti è necessario registrarsi sulla piattaforma Formazione giornalisti.