A Varese un corso per imparare a realizzare centrotavola natalizi unici

Un corso per imparare a realizzare centrotavola natalizi unici. Lo organizza l’associazione “The UNIT (The United Internationals)” in via Don Mario Cortellezzi 3 a Varese alle 15 di sabato 18 novembre.

Un’opportunità per imparare a realizzare una decorazione speciale e aggiungere un tocco di magia al tuo Natale. Una giornata di creatività e ispirazione. Offerta 15 euro.

Qui il form per aderire all’iniziativa.