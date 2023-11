Ad Arnate il ricordo del partigiano Luciano Zaro

Domenica 26 novembre ad Arnate viene ricordato Luciano Zaro, giovane cattolico, ucciso dai fascisti a vent’anni per essersi sottratto alla guerra al fianco dei nazisti.

La commemorazione si terrà alle 11.40 in via Garegnani, là dove c’era la casa di Luciano, a pochi passi dalla piazza che oggi porta il suo nome.

L’orazione sarà pronunciata dalla vicepresidente di Anpi Gallarate, prof.ssa Guja Baldazzi.

“Le Istituzioni cittadine, le forze politiche democratiche, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni, i cittadini tutti sono invitati a partecipare”.

Quest’anno, Anpi sarà presente anche con un gazebo, dalle ore 9.30, in p.zza Zaro.

Chi era Luciano Zaro

Luciano Zaro fu assassinato la sera del 24 novembre 1944, nella propria abitazione nella frazione di Arnate in Gallarate, mentre era assieme alla madre: alcuni tristi figuri della Brigata Nera agli ordini del famigerato maresciallo Crosta, con il pretesto di cercare armi nascoste dai partigiani, fecero irruzione nella casa.

Il giovane Zaro rispose pacatamente ai pressanti, minacciosi interrogatori, affermando che nella sua casa non vi erano armi di nessun genere: nonostante ciò, e nonostante in effetti non furono ritrovate armi, il maresciallo Crosta ne ordinava comunque l’arresto, intimandogli di seguirlo in caserma.

Il ragazzo, visti inutili i suoi argomenti di difesa, si apprestò quindi ad indossare un capo di vestiario che lo proteggesse dal freddo, e mentre ciò faceva, il Crosta, con inaudita ed inutile ferocia, lo freddava proditoriamente con una serie di colpi di pistola, dinnanzi alla madre sgomenta ed impietrita dall’orrore. Dopo aver messo a soqquadro la casa alla vana ricerca di armi, non trovando nulla, la squadraccia fascista abbandonò il luogo dell’efferato delitto, lasciando dietro di sé un morto ed una madre nella disperazione.

Verso la fine del 1944 la 127^ Brigata Garibaldi S.A.P., alle dirette dipendenze del Cln di Gallarate, divenne la 181^ Brigata “Luciano Zaro”, in memoria del ragazzo trucidato.