Colombo vede il bicchiere mezzo pieno: “La strada è quella giusta”

COLOMBO 1 «Da parte della squadra ho visto l’atteggiamento giusto. Dobbiamo migliorare tantissimo, però la strada di oggi è quella giusta. Dispiace a tutti non aver vinto la partita: abbiamo creato i presupposti per farcela, la squadra è entrata in campo bene ed è riuscita a reagire che abbiamo preso in maniera immeritata. Se guardiamo ai 90′ i nostri avversari non hanno poi avuto tantissime occasioni. I freddi numeri sono a nostro favore, però siamo a commentare un 1 a 1 che innervosisce tutti».

COLOMBO 2 «In questo momento se qualcosa deve girar male allora gira male. Dobbiamo continuare ad allenarci, a migliorare e capire come migliorare aspetti come la finalizzazione e l’ultimo passaggio. Dopo appena 30” in area c’era una palla “mezza-e-mezza” che non siamo riusciti a ribadire in porta. Per un’analisi aspetto stasera, dalla panchina non abbiamo mai la prospettiva giusta, comunque rivedrò le immagini. Ancora un gol da palla inattiva? Sì, ma alla fine non c’è molto da discutere, neanche sulle posizioni dei giocatori, la palla era rasoterra… e …. per come è nato il gol non la considererei una palla inattiva».

COLOMBO 3 «In settimana avevo insistito molto sulla mentalità di non voler prendere gol e sul giocare come una squadra. Non essere riusciti a portare la cosa la vittoria ci deve spronare a fare meglio a Legnago».

(Servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

PITOU 1 «In questo momento dobbiamo rimanere uniti, non è un periodo facile per noi, come per i tifosi che vengono allo stadio. Dobbiamo restare insieme e mostrare quest’atteggiamento anche in queste partite, che possiamo e dobbiamo vincere. Però il pareggio va bene».

PITOU 2 «Trequartista o seconda punta? Sono un giocatore giovane e il mister mi chiede qualcosa di diverso, per questo devo adattare il mio sistema di gioco. Oggi ho giocato insieme alla squadra, dobbiamo sempre essere insieme. Non c’è un qualcuno che deve essere “di più” in questo momento difficile».

PITOU 3 «Quando entro ho sempre voglia di dare il massimo, è il mio carattere. In questo periodo abbiamo bisogno di un atteggiamento diverso, non ho dubbi che con questo gruppo faremo di più e durante l’anno usciremo da questo periodo difficil».