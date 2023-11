Col Fiorenzuola la Pro Patria non va oltre l’1 a 1

Finisce 1 a 1 la quattordicesima giornata di campionato tra Pro Patria e Fiorenzuola.

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

In svantaggio al 30′ col gol di Bondioli, nelle mura amiche dello Speroni di Busto Arsizio i tigrotti trovano nella ripresa il pari col subentrato Stanzani e provano fino al 95′ la rimonta. I piacentini, al primo punto in trasferta e pareggio in campionato, falliscono così l’aggancio in classifica, che ancora non sorride ai bustocchi.

