Giuseppe Rosafio protagonista a “La Volta Buona” su Rai1

Giuseppe Rosafio lo conosciamo bene in provincia di Varese e in particolare a Saronno. Anche negli articoli di VareseNews e SaronnoNews è stato citato spesso per le sue svariate attività, dal sociale allo sport. Rosafio è un dipendente del comune saronnese non vedente, sempre in movimento sia nelle organizzazioni di iniziative come le “cene al buio”, sia nel mondo dello sport, dove negli anni si è contraddistinto nell’atletica – diventando anche campione italiano di corsa di velocità – sia nel baseball, da capitano dei Patrini Malnate.

Nel pomeriggio di giovedì 16 novembre Giuseppe Rosafio, insieme al suo cane Perla, è stato protagonista su Rai1, nel ruolo di ospite della celebre conduttrice Caterina Balivo per la trasmissione “La Volta Buona”. Ha raccontato la sua vita, delle sue due gemelline nate pochi mesi fa, ma soprattutto del suo impegno per i non vedenti, mostrando anche il documentario di VareseNews “La libertà in un diamante” (guarda qui), nel quale viene raccontato il baseball per ciechi e ipovedenti attraverso la realtà dei Patrini di Malnate, squadra tre volte campione d’Italia.

«È andata benissimo la puntata – spiega Rosafio – ho ricevuto molti complimenti. Una bellissima esperienza».