M5S chiede di apporre la bandiera della Pace fuori da Palazzo Pirelli

Il Movimento 5 Stelle della Lombardia ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, per chiedere di apporre la bandiera della Pace fuori da Palazzo Pirelli, lato Piazza Duca D’Aosta e Via Filzi e all’interno dell’Aula consiliare. La richiesta è stata firmata anche da Pierfrancesco Majorino per il PD; Michela Palestra per Patto Civico e Onorio Rosati per Alleanza Verdi e Sinistra e Reti Civiche Nicola Di Marco, capogruppo Movimento 5 Stelle: “Il conflitto israelo-palestinese è l’ennesima riprova di come gli unici a rimetterci in ogni guerra siano i civili”.

“Popoli innocenti costretti a vivere ancora una volta l’orrore della barbarie. Il Movimento 5 Stelle lombardo chiede dal Consiglio Regionale un segnale di Pace. Siamo convinti che anche attraverso gesti simbolici si possa cambiare il linguaggio della politica. Vogliamo che dentro e fuori il Palazzo, che rappresenta tutti i cittadini, sventoli la bandiera della condivisione, della diplomazia, della speranza e non della contrapposizione”, conclude il capogruppo Di Marco.