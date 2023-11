Malpensa perde il volo Air Senegal per Dakar

Malpensa perde il collegamento con il Senegal: dal 15 gennaio 2024 infatti Air Senegal sospenderà le operazioni da Dakar sull’aeroporto di Milano, che prevedevano due frequenze settimanali operate con A321.

Una riduzione che riguarda anche parte del network della compagnia del Senegal, che è uno dei Paesi più stabili dell’Africa centrale: dal 16 gennaio sarà sospesa la rotta su Lione (bisettimanale con A319), dal 18 Barcellona. La rotta Dakar-Parigi Charles De Gaulle sarà invece ridotta di una frequenza (sei settimanali anziché sette).

Su Dakar continua a operare Neos, con due frequenze settimanali. In Africa centrale, ma nella zona Est, è collegata a Malpensa Addis Abeba, con volo operao da Ethiopian Airlines.

Novità winter 2024 a Malpensa

Tra le novità della stagione winter c’è invece in positivo il ritorno di Air Malta, l’attivazione dal 25 novembre del volo Lot per Rzeszów, nella Galizia polacca con un distretto aerospaziale collegato anche con Leonardo (volo operato con Embraer da 82 posti),

Ad oggi invece non ci sono novità su Malpensa per Neos, la compagnia di base in brughiera che potenzia invece altre rotte.

Da gennaio invece potrebbe essere cancellato l’ultimo volo rimasto a Ita Airways a Malpensa, secondo quanto era stato anticipato dal Corriere della Sera.