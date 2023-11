Nasce la rete Musei d’impresa. “Basta con la visione ideologica comunista”

«Basta con la visione ideologica comunista, gli imprenditori sono generatori di posti di lavoro ma anche creatori di storia e di cultura», dice Christian Garavaglia, capogruppo di Fdi in Regione Lombardia ed ex sindaco di Turbigo.

Garavaglia commenta così l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Lombardia della proposta di legge sull’istituzione della “rete Musei d’impresa”. Se a volte i musei hanno visto protagonisti, anche in fase di nascita, dei lavoratori che non volevano disperdere la loro storia (produttiva, ma anche sociale) al momento della chiusura delle fabbriche, Garavaglia invece pone l’accento sul ruolo del vertice delle imprese, parlando di un provvedimento «che di fatto contribuisce a superare la visione ideologica comunista che ce li ha sempre dipinti come capitalisti, sfruttatori, evasori, cattivi padroni».

«Finalmente è stata fatta una scelta fondata su un’autentica e coraggiosa innovazione culturale, che sancisce come la cultura lombarda passa anche attraverso l’artigianalità, il saper fare, l’innovazione, l’impegno dei nostri imprenditori».

Tra i musei industriali attivi sul territorio ricordiamo ad esempio il Mils di Saronno (che ricorda diverse imprese), il Museo Agusta di Cascina Costa, il museo Alfa ad Arese, quello della Frera, il museo della ceramica a Laveno, quello della Rossi di Albizzate.

C’è anche attiva la rete MIVA nel Varesotto.